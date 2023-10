DTM-Star Lucas Auer überlebt schrecklichen Unfall

Der österreichische DTM-Star Lucas Auer gilt als einer der besten DTM-Fahrer aller Zeiten, ist einer der Größten in seinem Sport. Die Karriere des 29-Jährigen nahm Anfang des Jahres aber fast ein schreckliches Ende.

Am 23. Januar 2023 stand Auer beim ersten freien Training beim 24-Stunden-Rennen von Daytona am Start. Der DTM-Star krachte mit 150 km/h in einer Kurvenkombination in eine Mauer. Der 29-Jährige brach sich dabei drei Lendenwirbel, wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert."Das war mein schlimmster Crash.

Nach dem Unfall begann ein langer Weg der Besserung. Auer war an das Bett gefesselt. Der Österreicher dachte aber nur an eines:"Für mich war es ein Spiel auf Zeit. Es waren ziemlich genau drei Monate bis zum DTM-Start. Mein erster Gedanke war: Wie schaffe ich es rechtzeitig?"Nach dem schrecklichen Unfall war nicht an gehen zu denken. Schon im Krankenhaus bekamen die Ärzte den Ehrgeiz von Auer zu spüren. headtopics.com

