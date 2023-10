Drogenlenker (22) rast mit 112 km/h durch Ortsgebiet

Kurz vor Mitternacht wurde in der Nacht auf Freitag eine Streife in Traun (Bez. Linz-Land) auf das Auto aufmerksam: Statt der erlaubten 50 hatte es auf der Wiener Straße (B1) im Ortsgebiet 112 km/h drauf. Damit nicht genug: Der Fahrer beschleunigte noch mehr, die Beamten folgten ihm.

An einer Kreuzung schaltet die Ampel auf rot, der Mann hielt daher an. Die Polizisten stiegen aus und kontrollierten ihn. Dabei nahmen sie Cannabisgeruch aus dem Pkw des 22-Jährigen wahr.Als die Streife den Lenker genauer unter die Lupe nahm, stellte sie gleich mehrere Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Der Verkehrsrowdy aus dem Bezirk Steyr-Land war neben den Beamten zwei Joints auf die Straße.

Er wurde schließlich zur Dienststelle gebracht und auf Drogen untersucht. Der Urin-Schnelltest lieferte ein positives Ergebnis auf Amphetamin und THC. Eine klinische Untersuchung verweigerte der 22-Jährige. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und eine Weiterfahrt untersagt.In Wien haben Anrainer dieser Tage einen lauten Knall wahrgenommen: Ein Alkolenker hatte im 16. Bezirk in der Wattgasse ziemlich viel Schaden angerichtet. headtopics.com

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

16, 17 und 18 Jahre alt:Mann verletzt und Handy geraubt: Polizei schnappte junge TäterDie Jugendlichen waren seit 20. Oktober auf der Flucht und konnten nun ausgeforscht werden. Weiterlesen ⮕

Polizei geht jetzt knallhart gegen Böller-Wahnsinn vorNach der Böller-Verwüstung in einem Floridsdorfer Gemeindebau geht die Wiener Polizei nun hart gegen illegale Pyrotechnik in dem Bezirk vor. Weiterlesen ⮕

Schüsse in Tullner Disco:Polizei nahm Partygast fest, der Schreckschusspistole abfeuerteDer 41-Jährige schoss mehrmals in die Luft. Die Polizei nahm den Mann fest, verletzt wurde bei der Aktion niemand. Weiterlesen ⮕

Austria Salzburg in Tirol: „Es heißt: Wir kommen und es braucht Polizei“Hochsicherheitsspiele in Tirol? Bei Austria Salzburg ist man verwundert. Die Reichenau heißt morgen bis zu 250 Gäste-Fans herzlich willkommen. Weiterlesen ⮕

Straftaten in ganz Vorarlberg: Polizei nimmt verdächtiges Paar festIn letzter Zeit kam es in Vorarlberg immer wieder zu Diebstählen aus Autos und damit zusammenhängend diversen anderen Delikten, die jetzt von der Polizei Feldkirch vermutlich geklärt werden konnten. Weiterlesen ⮕

Mehr als 200 Festnahmen:New Yorker Polizei löste jüdische Anti-Kriegs-Demo aufHunderte Menschen blockierten am Freitag den New Yorker Bahnhof Grand Central. Das NYPD griff hart durch und nahm zumindest 200 Personen vorübergehend fest. Weiterlesen ⮕