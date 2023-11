Dritter Jahrestag des islamistischen Anschlags in Wien

Am Donnerstag jährt sich der islamistische Anschlag in Wien vom 2. November 2020 zum dritten Mal. Durch Schüsse sind vier Menschen getötet und zwei Dutzend Passanten teils schwer verletzt worden. Der Attentäter selbst, ein 20-jähriger nordmazedonisch-österreichischer Doppelstaatsbürger, hatte sich vor der Tat zur TerrormilizDas Attentat beschäftigte seitdem Politik und Justiz.

Anfang Februar 2023 standen sechs Männer nach mehrwöchiger Verhandlung das letzte Mal wegen Beihilfe zum Mord als terroristischer Straftat und weiterer Delikte vor Gericht. Vier von ihnen wurden von den Geschworenen schuldig gesprochen. Das Quartett bekam Freiheitsstrafen: zweimal Lebenslang sowie 19 und 20 Jahre Haft. Die Männer sollen den Attentäter in seinem Vorhaben bestärkt und ihm bei den Vorbereitungen geholfen haben.

Dazu gehöre die „umfassende Sensibilisierung“ der Gruppenleiter zu Fach- und Dienstaufsicht, die Sensibilisierung der Staatsanwälte, der Start einer Projektgruppe, die bestehende Arbeitsvorgänge evaluiert und gegebenenfalls weitere Verbesserungsvorschläge erarbeitet sowie der „weitere Ausbau von Vernetzungstreffen mit sicherheitsrelevanten Stakeholdern, wie etwa der Kriminalpolizei“. headtopics.com

Vor der Abschiebung steht hingegen ein zentraler Kontaktmann des Attentäters. Der radikal-islamistische Prediger Argjend G. wurde im Herbst 2022 vom Wiener Straflandesgericht wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisationen rechtskräftig verurteilt, da er dem Attentäter die IS-Ideologie und das geistige Rüstzeug für sein terroristisches Handeln nahebrachte.

Kritik erntete die Bundesregierung im Nachhall des Anschlages für fehlende Unterstützung der Opfer. So seien einigen Personen die Kosten für psychotherapeutische Unterstützung nicht vom Staat gedeckt worden und Schmerzensgeldzahlungen für die Betroffenen zu gering ausgefallen. Zahlen dazu gab das Sozialministerium am Dienstag bekannt. headtopics.com

