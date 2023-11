Dritter Ausschluss, neun Spiele Sperre: Tasdemir-Aus in Wöllersdorf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:öllersdorf beendete die Zusammenarbeit mit Spieler Muhammed Enes Tasdemir. Drei Ausschlüsse prägten seine Zeit beim Verein.

Fünf Spiele, drei Ausschlüsse, zwei Tore. Muhammed Enes Tasdemirs Saison beim neuen Verein Wöllersdorf verlief ganz und gar nicht nach Plan. Die Piestingtaler verpflichteten den Stürmer am Ende der Übertrittszeit. Die Hoffnung war groß, dass der 23-Jährige ein positiver Lichtblitz in einer regnerischen Saison werden könnte. Elf Runden später ist Wöllersdorf sieglos am letzten Platz und die Zusammenarbeit mit dem Stürmer ist beendet.

Der Spieler hofft einen neuen Verein zu finden, wobei ihm bewusst sei, dass er mit seiner Sperre hohe Erklärungskompetenz aufbringen muss. „Ich muss nach Lindabrunn fahren und mit dem Verband reden, vielleicht kommen sie mir entgegen“, hofft der Stürmer auf eine Milderung der Strafe und die Fortsetzung seiner Karriere. headtopics.com

