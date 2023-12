Drei Tage Plenum des Nationalrats mit wichtigen Beschlüssen

Drei Tage Plenum bietet das Jahresfinale des Nationalrats. Die wichtigsten Beschlüsse drehen sich um Finanzausgleich und Gesundheitsreform. Dazu kommen etwa noch der Gehaltsabschluss für die Beamten, die Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker und eine Verschärfung des Verbotsgesetzes. Im Folgenden die Plenarwoche im Detail. MITTWOCH, 13. Dezember - Beginn 9 Uhr: 1.

AKTUELLE STUNDE Thema der"Aktuellen Stunde" ist auf Wunsch der SPÖ die Gesundheitspolitik:"Termingarantie statt Zwei-Klassen-Medizin! Dafür braucht es mehr Geld, Herr Finanzminister!" 2. BEAMTE und POLITIKER Spitzenpolitiker erhalten im kommenden Jahr keine Erhöhung ihrer Bezüge. Betroffen sind der Bundespräsident, die Regierungsmitglieder, die Nationalratspräsidenten, die Klubobleute, die Rechnungshofpräsidentin und die Volksanwälte. Für die Abgeordneten des Nationalrats und die Mitglieder des Bundesrats ist eine halbe Inflationsanpassung und somit eine Bezugserhöhung von 4,85 Prozent vorgesehe





Vorarlberg » / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die lange Skandalliste - Sobotka: Der unantastbare König des NationalratsAlexander Krenn recherchiert und schreibt vor allem zu tagesaktuellen Themen mit den Schwerpunkten Politik und Weltgeschehen. Der Autor wurde beim RedaktionsNetzwerk Deutschland in Hannover, Hamburg, Berlin und Leipzig journalistisch ausgebildet und schreibt seit April 2023 für krone.

Herkunft: krone_at - 🏆 12. / 53 Weiterlesen »

Die drei ??? … und das verkaufte FußballstadionSeit Jahren scheitert die Wiener Austria an ihrer Sanierung. Trotz Investoren und Finanzspritzen kommt sie nicht aus den roten Zahlen. Der Klub will nun das Stadion verkaufen, das ihn eigentlich in neue Sphären katapultieren sollte. Eine Londoner Briefkastenfirma spielt auch mit.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Niederösterreicher gewinnt über zwei Millionen Euro im LottoEin Niederösterreicher hat den Lotto Doppeljackpot geknackt und über zwei Millionen Euro gewonnen. Drei weitere Gewinne wurden in Niederösterreich erzielt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Google stellt leistungsfähigstes KI-Modell Gemini vorSpannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert 'Heute' drei aktuelle Kurzmeldungen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Oh du Trunkene! Wie es um die Architektur der Adventmärkte stehtWelche Architektur braucht der Mensch, um Punschdauerparty und Frostkälte mit heiler Haut zu überstehen? Wolfgang Paterno spazierte durch drei Wiener Weihnachtsmärkte. profilplus

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Nach Verschiebung:Feuerpause in Gaza beginnt am Freitag um 6 UhrNachdem der Beginn der Waffenruhe verschoben worden war, konnte nun eine Einigung erzielt werden. Vier Tage soll die Feuerpause dauern, auch Hilfslieferungen sollen ermöglicht werden.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »