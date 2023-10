NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:as Drei-Stunden-Endurorennen für Motocrosser auf der Strecke des HSV Burg Kreuzenstein sorgte noch einmal für ordentlich viel Rennaction.

Ende Oktober fand im Senninger Lager zum Saisonausklang das Drei-Stunden-Endurorennen des HSV Burg Kreuzenstein statt. Unter Ausnutzung der Gegebenheiten des Vereinsgeländes und Miteinbeziehung der MX-Strecke und der eingebauten erschwerenden Hindernisse wie Baumstämme, Traktorreifen und Treppenelementen ergab sich eine anspruchsvolle Runde für die enthusiastischen Enduristen, von denen manche dafür eigens aus anderen Bundesländern angereist waren.

Es gab knapp 100 Anmeldungen, ca. 50 Einzelfahrer und 30 Teams bestritten trotz extrem staubiger Verhältnisse ein spannendes Rennen ohne verletzungsbedingte Ausfälle. Das freut auch Paul Schrank, Sektionsleiter des Veranstaltervereins HSV Burg Kreuzenstein, der das Amt im Vorjahr von Oliver Brichard übernommen hat. headtopics.com

Ein Umstand, der ihn ärgert, genauso wie den Hundeabrichteplatz daneben, dass die Hütten weggerissen werden mussten, weil kein Baugenehmigung erteilt wurde. „Unsere stand seit 1980 und heuer war es plötzlich ein Problem. Schade, also jetzt nehmen wir unsere Hütte immer mit und bauen sie danach gleich wieder ab. Mühsam, aber anders geht es nicht.“ Den Spaß und die Leidenschaft am Rennsport lassen sich Schrank und Co. davon aber nicht nehmen.

