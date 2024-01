Dramatische Wende im Prozess um Fake-Briefe

Der heutige zweite Prozesstag am Wiener Handelsgericht rund um die Fake-Briefe brachte eine dramatische Wende. Wir haben heute einsehen müssen: Auch Satire kann im echten Leben zu schweren, seelischen Verletzungen führen. Die Zeugenaussage des FPÖ-Landesgeschäftsführers ändert alles. 10. Jänner 2024. Es ist ein kalter Morgen. Eisig ist heute nicht nur das Wetter, sondern auch die Stimmung im Verhandlungsraum.

Völlig überraschend ist FPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Spanring heute persönlich aufgetaucht, nachdem er den ersten Prozesstermin trotz Ladung unentschuldigt spritzte. Heute erfuhren wir den Grund für sein Fernbleiben: Zu groß war offenbar das seelische Trauma, das ihm an jenem verhängnisvollen Dienstag nach Ostern 2023 widerfuhr. Jenem Tag, an dem unsere satirischen Fake-Briefe an die Wirte zugestellt wurden. Er konnte, so vermuten wir, am ersten Prozesstermin einfach noch nicht darüber sprechen. Doch heute war er erstmals bereit, seinen Peinigern in die Augen zu blicke





