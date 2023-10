Dramatische Szenen in Holland. Am Sonntagabend ereignete sich beim Spiel in der niederländischen Liga zwischen NEC Nijmegen und AZ Alkmaar ein medizinisches Drama. Der 34-jährige Ex-Nationalspieler Bas Dost brach in der Nachspielzeit ohne äußere Einwirkung im Mittelkreis zusammen und lag regungslos auf dem Rücken. Sanitäter kamen sofort aufs Feld und mussten den Niederländer auf dem Feld reanimieren.

Der Zusammenbruch ruft Erinnerungen an den Vorfall von Christian Eriksen bei der EM 2021 hervor, als der Däne einen Herzstillstand auf dem Spielfeld nur knapp überlebte. Das Drama um Christian Eriksen erschütterte die EURO schon am zweiten Spieltag. Der Däne erlitt im Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand, wurde auf dem Feld erfolgreich reanimiert.Vor den Augen von Kollegen, Gegnern und Fans retteten die Ärzte mittels Herzdruckmassage und Defibrillator das Leben des 29-Jährigen.Christian Eriksen wurde in Kopenhagen in ein Krankenhaus nahe des Stadions gebracht. Am Feld hatte er den Ärzten schon gesagt:"Ich bin wieder da.

