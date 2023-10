Dramatische Bergung: Gondel hängt im Salzkammergut fest

Gegen 14.15 Uhr kam es zu einem Stillstand der Bahn in der dritten Teilstrecke in Obertraun (Bez. Gmunden)."Nach derzeitigen Informationen befinden sich 20 Personen mit Mitarbeitern der Bergbahn in den Gondeln", hieß es in einer Aussendung.

"Für im Wandergebiet im Bereich der dritten Sektion verbliebene Gäste wird ein Shuttledienst zur Bergstation der Dachstein Krippenstein Bahn eingerichtet", hieß es weiter. Von dort sei die weitere Talfahrt mit den beiden ersten Sektionen der Dachstein-Krippenstein-Bahn möglich.Die Bergung der eingeschlossenen Fahrgäste sei bereits im Gang. Mitarbeiter der Bergrettung Obertraun würden die Kräfte der Bergbahnen derzeit unterstützen.

Dramatische Rettungsaktion in Schwaz: Mutter und Kind nach Sturz in Inn stabilLaut Innsbrucker Klinik befinden sich die Frau und ihr fünfjähriger Bub weiterhin auf der Intensivstation. Sie seien aber außer Lebensgefahr. Weiterlesen ⮕

Tödlicher Unfall bei Jagdausflug in AltenbergEin 70-Jähriger stürzte bei einem Jagdausflug in Altenberg und erlitt tödliche Kopfverletzungen. Die Einsatzkräfte konnten nur noch die Bergung durchführen. Weiterlesen ⮕

Grazer Räuber attackierte Opfer mit Pfefferspray, Jugendliche schritten einDie Jugendliche nahmen dem Täter das geraubte Mobiltelefon wieder ab. Der Verdächtige entkam, eine Fahndung blieb erfolglos. Weiterlesen ⮕

Hund stürzt in Rom auf schwangere FrauEin Hund ist in Rom aus dem dritten Stock eines Gebäudes auf eine schwangere Frau gestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt, der Fötus blieb unverletzt. Der Hund überlebte den Aufprall nicht. Die genaue Ursache des Vorfalls ist noch unklar. Weiterlesen ⮕