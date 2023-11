Dragqueen Tamara Mascara wurde bei Charity-Veranstaltung attackiert

"Wollte eigentlich bei einer Charity Veranstaltung singen. Körperlich attackiert worden vom Sohn der Zirkusfamilie des Zirkus (sic!) Safari", schreibt DragqueenMascara sei"beleidigt, zu Boden geschlagen und weiter bedroht" worden.

Man habe sie"als Transe beschimpft und dann, als ich sowieso schon ging", mit voller Wucht zu Boden geschlagen."meinte gegenüber der Kronenzeitung, seine Familie und er seien zu der Zeit, als es passierte, schon im Bett gewesen."Plötzlich gab es draußen eine Schreierei", erzählte er, woraufhin er hinausgelaufen sei. Daraufhin habe er zu ihr gesagt:"Sei leise, sonst schmink‘ ich dich ab".

Drag Queen Tamara Mascara bei Event brutal attackiertEigentlich sollte Drag Queen Tamara Mascara bei einer Charity-Veranstaltung singen - doch stattdessen wurde sie körperlich angegriffen. Weiterlesen ⮕

