DPD präsentiert sich Schülern der Polytechnischen Schule Himberg

DPD-Lehrling Markus Amstätter (l.), Poly-Fachbereichsleiterin Büro Silvia Steiner (2.v.l.) und Poly-Fachbereichsleiterin Büro/Logistik Juliane Maurer (r.) mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse Büro/Logistik bei DPD in Leopoldsdorf.

as Paketlogistikunternehmen gilt als beliebte Lehrstelle. Ein ehemaliger Schüler der Polytechnischen Schule Himberg, und nun DPD-Lehrling, wirkte bei der Firmenpräsentation mit. Die Logistikbranche in der Umgebung Himbergs wächst stetig. Und damit auch das Angebot an Lehrstellen beziehungsweise Arbeitsplätzen in ebendieser Branche. Dazu gehört auch der Paketlogistiker DPD, eine Tochterfirma der Spedition Gebrüder Weiß, welche kürzlich eine Klasse der Polytechnischen Schule Himberg (PTS) empfing, um das Unternehmen vorzustellen - und eventuell neue Lehrlinge zu gewinnen. headtopics.com

So begab sich, nach Einladung der DPD-Lehrlingsbeauftragten Olivia Ebner, die Büro/Logistik-Klasse zu einer Betriebsführung nach Leopoldsdorf. In den Unternehmenszentrale wurden die Schülerinnen und Schüler über Karrieremöglichkeiten informiert.

Markus Amstätter war vor drei Jahren noch Schüler in Himberg und informierte die Klasse über Details zur Lehre, wie der Anfang seiner Ausbildung gelaufen ist und wo seine Reise bei DPD noch hingehen wird. „Es war ein wertvoller und netter Vormittag für die Büro/Logistik-Klasse der PTS“, hält Maurer fest. headtopics.com

