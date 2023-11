– dort arbeiten, wo andere Urlaub starten

Der Spielumfang ist noch eher übersichtlich, das kann sich aber ja noch mit neuen Inhalten und Updates ändern. Was aber bereits vorhanden ist, funktioniert gut und sieht auch noch toll aus. Das ist bei solchen Nischen-Simulationen leider immer mehr die Ausnahme als die Regel. Vier Flughäfen können zum Start gewählt werden: Vágar auf den Färöer-Inseln, Keflavik auf Island, der Chopin-Flughafen in Warschau und der Key West International Airport in Florida.

"AirportSim" hebt sich gleich mehrfach aus der Masse am Simulations-Markt hervor – durch eine gern gesehene Multiplayer-Unterstützung, aber auch die authentischen Abläufe eines Arbeitstags als Bodenpersonal-Mitarbeiter. Größtes Manko war im Test noch das fehlende Langzeitziel, das aber die Tätigkeiten nicht weniger spaßig und"AirportSim" nicht weniger gut macht.

