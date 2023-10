Dornbirn unterliegt FAC mit 1:2 trotz guter Leistung

Für den derzeit bereits im Abstiegskampf befindlichen FC Dornbirn ging es heute im Heimspiel gegen den FAC. DIe Wiener, die gut in die Saison gestartet waren, gingen dabei als klarer Favorit in die Partie. Denoch wollten die Rothosen einen Heimsieg einfahren. In der ersten Halbzeit waren aber die Hausherren das gefährlichere Team, doch Krnjic (12.), Nussbaumer (19.) und Mayr (31.) vergaben gute Möglichkeiten.

Spannung bis zum Schluss Auch nach der Pause blieb Dornbirn gefährlicher und kam in der 49. Minute zur vermeintlichen Führung. Da FAC-Torhüter Spari zuvor gefoult wurde, zählte der Treffer nicht. Nachdem Woudstra in der 66. Minute noch die große Chance auf die Führung des FAC vergab, gelang diese Flavio eine Minute später. Und bereits in der 72. Minute sorgte Woudstra mit dem 0:2 für eine Vorentscheidung.

