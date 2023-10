Dorfstraße wird saniert und Parkstreifen errichtet

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bei den Vermessungsarbeiten in der Dorfstraße: Vizebürgermeister Franz Eder mit Gattin Karina, Anrainer Denis Berisha, Bürgermeister Franz Zehethofer sowie Michael Lechner und Christian Leinmüller vom Vermessungsbüro Schubert.

ie Gemeinde saniert die Dorfstraße und errichtet einen Parkstreifen. Die Arbeiten werden bis Ende Oktober dauern. In der Dorfstraße wurde vor einigen Wochen mit der Errichtung eines Parkstreifens entlang der Straße und der Wohngebäude begonnen. Im Zuge der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass der Zustand der gesamten Fahrbahn sehr schlecht ist, daher wird sie nun zur Gänze saniert. headtopics.com

Im Zuge dieses Projekts werden auch gleich die Grundstücksgrenzen der Natur entsprechend berichtigt. Aufgrund der kurzfristigen Entscheidung, die gesamte Straße zu erneuern, müssen die benötigten Geräte erst eingeplant werden, daher wird es voraussichtlich noch bis Ende Oktober dauern, bis der Asphalt aufgebracht werden kann. Die Gemeinde bittet um Verständnis der Anrainer für die entstandenen Beeinträchtigungen.

