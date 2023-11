Dorferneuerung spendet an „wert:volles:schaffen“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Dorferneuerung Langenlebarn hat 1.000 Euro an den Verein, der sich um Menschen mit Behinderung kümmert, gespendet. Mittlerweile hat es bereits Tradition: Wieder einmal hat die Dorferneuerung Langenlebarn an den Verein „wert:volles:schaffen“ gespendet. So wurden auch diesmal die Startgelder vom „Sautrogrennen“ auf 1.000 Euro aufgestockt und an den Verein, der Menschen mit Behinderung betreut und begleitet, gespendet.

Aus für Groß-Siegharts/Langenlebarn im NÖ-CupGroß-Siegharts/Langenlebarn unterlag in der 1. Landesliga gegen Böheimkirchen. Im NÖ Cup war Endstation. Weiterlesen ⮕

Mitrovic nicht mehr Langenlebarn-TrainerMatej Mitrovic ist Geschichte. Der Erfolgscoach musste nach vier einhalb Jahren gehen. Das Resümee ist aber überaus positiv. Weiterlesen ⮕

Ein erfreuliches Wiedersehen für die GastgeberKlosterneuburg fertige Langenlebarn mit einem klaren 4:0 ab. Weiterlesen ⮕

Angebliche Handwerker stehlen Tresor aus Wohnung von 94-JährigerDie Polizei sucht derzeit nach drei Männern, die die Frau bestohlen haben sollen. Weiterlesen ⮕

War ein Vortrag an der Uni Wien geklaut? Professor klagte den FalschenMan muss den Staat belangen, nicht die Person, die die Vorlesung an der Hochschule abhielt. Weiterlesen ⮕

Schlagerstar Melissa Naschenweng: 'Ich erlebe viel Missgunst'Die Kärntner Sängerin packt über die Schlagerbranche aus und lässt hinter die Kulissen blicken. Weiterlesen ⮕