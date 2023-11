Doppelt im Einsatz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:m Mittwoch geht es für die Dukes nach Fürstenfeld, am Samstag kommt es zum Heimspiel gegen Kapfenberg.

In den letzten drei Spielen gingen die Dukes aus Klosterneuburg als klarer Favorit an den Start und wurden dieser Rolle sowohl bei den Ligaspielen gegen die Nord Dragonz, die Vienna Timberwolves und die Alligators aus Deutsch-Wagram gerecht. Am Mittwoch geht es gegen den nächsten Underdog, wenn die Dukes ab 17.30 Uhr in Fürstenfeld bei den Panthers gastieren.

Die Raubkatzen aus der Steiermark konnten in ihren bisherigen Spielen nicht ganz überzeugen und kassierten vier Niederlagen am Stück. Gegen Traiskirchen (44:92) und Gmunden (63:106) setzte es herbe Niederlagen und auch im jüngsten Spiel gegen Graz (55:76) war nichts zu holen. Am knappsten ging es noch in der zweiten Runde gegen Oberwart (62:69) zur Sache. Die Dukes sind also als glasklarer Favorit zu sehen. headtopics.com

Am Samstag empfangen die Klosterneuburger im Happyland dann schon einen wesentlich stärkeren Kontrahenten, nämlich die Kapfenberg Bulls. Die zählen mit drei Siegen und einer Niederlage zur Vefolgergruppe. Gegen Oberwart, Graz und die Timberwolves überzeugten die Bulls mit klaren Siegen. Nur gegen St. Pölten musste das Team rund um Top-Scorer Ali Sow sich geschlagen geben.

XO-Grill erobert nun Neubaugasse mit doppelt FleischDer XO Grill hat nun eine weitere Dependance eröffnet. In der Neubaugasse gibt es das bewährte Burger-Konzept nun mit noch mehr Platz und Musik. Weiterlesen ⮕

Hundesnacks doppelt so teuer wie Schweinefilet: Was sagt das über unser Essen aus?Getrocknete Schweineohren, die als Hundefutter verwendet werden, kosten im Supermarkt mehr als doppelt so viel wie das günstigste Schweinefilet. Wie kann das sein? Was ist Essen wert? Und was sagt... Weiterlesen ⮕

Dichtheitsprobe des Kanalnetzes löste Einsatz dreier Feuerwehren in Pupping ausPUPPING. Drei Feuerwehren wurden Dienstagvormittag zu einem Brand eines Gewerbebetriebs in Pupping (Bezirk Eferding) alarmiert. Weiterlesen ⮕

Polizei verstärkt Einsatz an HalloweenDie Polizei verstärkt ihren Einsatz an Halloween, um Zwischenfälle zu verhindern. Sondereinsatzkräfte, Diensthunde und andere Einheiten werden eingesetzt, um eine sichere Halloween-Nacht zu gewährleisten. Weiterlesen ⮕

'Gaza ist jetzt die Hölle auf Erden' - Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen fortgesetztDie israelische Armee hat einem Militärsprecher zufolge ihren Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen am Dienstag fortgeführt. Weiterlesen ⮕

Wegen nasser Fahrbahn: Rettungsauto in Innsbruck im Einsatz verunfalltAm Montagabend verunfallte in Innsbruck ein sich im Einsatz befindliches Rettungsauto. Eine 38-jährige Beifahrerin wurde dabei verletzt. Der Lenker, ein 29-jähriger Mann, und eine im Heck mitfahrende Person blieben unverletzt. Weiterlesen ⮕