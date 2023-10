– Disney+ & Apple werden massiv teurer

Mehrere Streaming-Accounts entspannt parallel laufen lassen? Das wird langsam unleistbar, denn preislich geht’s jetzt Schlag auf Schlag.

Ebenfalls teurer wurde das Gaming-Angebot Apple Arcade. Statt wie bisher 4,99 Euro, will der iPhone-Riese jetzt 6,99 Euro – ein Aufschlag von 40 Prozent! Bei den unterschiedlichen Versionen der Sammel-Abos Apple One, die TV+, Musik, zusätzlichen iCloud-Speicher und Games enthalten, wurden zudem jeweils drei Euro draufgeschlagen.

Einen offiziellen Termin für Österreich gibt’s zwar noch nicht: Doch in den USA, in Großbritannien und Frankreich hat Netflix eben erst die Preise angehoben – mit der Ankündigung, bald weitere Ländern folgen zu lassen. Besonders heftig: Parallel zur Einführung des werbefinanzierten Abos (gibt’s bei uns noch nicht) schafft der Streaming-Riese in immer mehr Regionen die Basis-Variante um 7,99 Euro (Österreich) bzw. 10,99 Euro (Frankreich) ab. headtopics.com

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com