Digitale Vernetzung im Feuerwehrwesen

Um Menschenleben zu retten und Sachgüter wirkungsvoll zu sichern, sind ein schnelles Handeln, eine effiziente Arbeitsweise und durchgängige Workflows im Feuerwehrwesen unerlässlich. Die entscheidende Unterstützung kann eine umfassende Digitalisierung bieten. Dabei geht es nicht um eine digitale Abbildung papierbasierter Abläufe, sondern vielmehr um eine digitale Vernetzung und damit Digitalisierung von Prozessketten.

Autor: Christian Hanz* Die überwiegende Mehrheit der Rettungskräfte, gerade bei der Feuerwehr, leistet ihren Dienst ehrenamtlich. Sie müssen in ihrer Freizeit für Einsätze bereitstehen und auch als Führungskräfte die Ausbildung der Mannschaften planen und durchführen. Das Aufgabenspektrum ist dabei vor, im und nach einem Einsatz extrem vielfältig. Es reicht von der Verwaltung aller wichtigen Daten zu Personal, Fahrzeugen und Materialien bis zur Erstellung von Einsatzberichten und Statistike





FireWorldAT » / 🏆 17. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Digitale Vignette für 2024 ab heute erhältlich - das müssen Sie wissenDie Digitale Vignette für das Jahr 2024 ist ab heute erhältlich. Erstmals wird auch eine 1-Tages-Vignette angeboten.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Gesundheitsminister will digitale Medizin ausbauenGesundheitsminister Johannes Rauch plant den Ausbau der digitalen Medizin und die Einführung von Telemedizin. Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten? profil begleitet Sie in vier Schritten durch das virtuelle Wartezimmer.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Ein Gang mit … Natascha StroblSie ist eine der Heldinnen von Links-Twitter, und wird von vielen angefeindet. Mittlerweile stellt sich für sie die Frage, ob die digitale Pöbelei nicht auch zu viel Bedrohung im realen Leben ist. markus_vgf traf Natascha_Strobl auf einen 'Powerlunch'.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Bayern: Unfallverhütung und Schutzausrüstung als Wissenstest-Themen → 113 Jugendliche waren im südl. Landkreis Traunstein dabeiÜBERSEE (BAYERN): Im Herbst 2023 fand im Feuerwehrhaus Übersee der alljährliche Wissenstest für die Jugendfeuerwehren im sogenannten Inspektionsbereich „Florian Traunstein Land 2“, also für die Feuerwehren im südlichen Landkreis Traunstein statt.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Digitale Vignette für 2024 ab heute erhältlich - das müssen Sie wissenDie Digitale Vignette für das Jahr 2024 ist ab heute erhältlich. Erstmals wird auch eine 1-Tages-Vignette angeboten.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Gesundheitsminister will digitale Medizin ausbauenGesundheitsminister Johannes Rauch plant den Ausbau der digitalen Medizin und die Einführung von Telemedizin. Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten? profil begleitet Sie in vier Schritten durch das virtuelle Wartezimmer.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »