Digitale Beantragung von Wahlkarten für die EU-Wahl

Ab jetzt ist es für Wählerinnen und Wähler möglich, für die EU-Wahl am 9. Juni ihre Wahlkarte einfach und digital über das 'Digitale Amt' oder oesterreich.gv.at zu beantragen, damit sie ihre Stimme auch unabhängig vom Ort abgeben können. EU-Wahl 2024: Wahlkampftouren EU-Wahl: Ab heute wird gesammelt und gerechnet Wer an der EU-Wahl am 9. Juni seine Stimme ohne Bindung an einen Ort oder durch Briefwahl ausüben möchte, sollte zuvor eine Wahlkarte beantragen.

Die Möglichkeit, dies auch online zu tun, wurde vom Innenministerium am Mittwoch mitgeteilt. Dies kann entweder über die Smartphone-App 'Digitales Amt' oder über das Internetportal oesterreich.gv.at direkt auf der Antragsseite für Wahlkarten (in beiden Fällen zusammen mit der ID Austria) erfolgen. self all Open preferences. In zahlreichen Situationen ist der Zugang über die Webseite 'Wahlkartenantrag' möglich (vorausgesetzt, die jeweilige Heimatgemeinde beteiligt sich an diesem Angebot

