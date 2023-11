– dieses Model (22) pflegt jetzt Jung und Alt

Früher pflegte sie nur zu modeln, jetzt pflegt sie Menschen: Nadine Pfaffeneder (22) gebürtig aus dem Bezirk Linz-Land, die mittlerweile in Wien wohnt. Ihre Model-Karriere begann sie vor der Corona-Pandemie, bei einigen Agenturen hatte sie ein paar Shootings.

So richtig begann ihre Karriere zu zünden, als sich Pfaffeneder bei"1st Place Models" bewarb – und genommen wurde. Höhepunkt: Vor kurzem lief sie bei der Fashion Week in Mailand über den Catwalk und wurde von Top-Models wie Naomi Campbell oder Cara Delevingne beobachtet. Zuvor hatte die hübsche Oberösterreicherin Lehramt studiert:"Das war nicht meins, ich wollte etwas machen, wo ich anderen Menschen helfen kann.

Während der Pandemie dann der Schwenk: Sie absolvierte eine dreimonatige Ausbildung zur Heimhilfe bzw. zum Sozialbetreuungsberuf."Dieser Beruf steht in großem Kontrast zum Modeln. Hier ist das Menschliche wichtiger, man braucht viel Empathie und Gefühl. Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten." In der Modewelt hingegen sei vor allem"das Optische" wichtig.Im vergangenen Dezember folgte der nächste Schritt: Sie meldete ein Gewerbe an. headtopics.com

