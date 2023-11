Dieser Test verrät, in welchem Alter du sterben wirst

Ein Arzt aus dem amerikanischen Illinois hat den so genannte"Langlebigkeitstest" entwickelt, mit dem anhand von Fragen zu Ernährung, Lebensstil und anderen Merkmalen ermittelt werden kann, wie lange die Testperson leben wird."Ich möchte, dass die Menschen dieses Ergebnis nutzen, damit sie Maßnahmen ergreifen können, um ihre Gesundheit und Lebenserwartung verbessern", erklärtegegenüber der"New York Post".

Savages Mission wurde durch seine Zeit als Notarzt inspiriert, in der er ein 121 Kilo schwerer Zigarettenraucher mit hohem Cholesterinspiegel, hohem Blutdruck und Prädiabetes war. Zu wissen, wann man ungefähr sterben wird, mag manchen vielleicht morbide erscheinen, aber Savage sieht das anders."Ich kenne nicht viele Menschen, die nicht wissen wollen, wie lange sie noch leben werden." Sein Wert liege derzeit bei beneidenswerten 86 Jahren.

Der erste Teil besteht aus einer Reihe von Single-Choice-Fragen zur Ernährung, einschließlich des Kalorienverbrauchs und der Aufnahme von Gemüse. Erwachsene, die sich gesund ernähren, haben ein geringeres Risiko, an Fettleibigkeit, Herzkrankheiten,und sogar an einigen Krebsarten zu erkranken. headtopics.com

