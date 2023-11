vermittelnd? – Ein fast schon frivoler Begriff in der aufgeladenen Diskussion um die Zukunft der Mobilität. Oder auch ein völlig unzulässiger, wenn man jene fragt, die sich auf Straßen kleben, auf denen sie am liebsten gar keine Autos mehr sehen wollen.

Weltweit gesehen drehen sich die Räder freilich ungebremst mit einer globalen Produktion von mehr als 85 Mio. Stück im Vorjahr (plus sechs Prozent). Und während es Märkte gibt, die zurückfallen, wie Europa (und aktuell überdurchschnittlich Österreich), tun sich andere mit beachtlichen und offenbar nachhaltigen Zuwachsraten hervor, zuvorderst Indien und Indonesien.

Gedrosselt ist das Tempo in Japan. Die Nation hat ihre langjährige Stellung als weltweit drittgrößter Automarkt im Vorjahr an Indien abgegeben. Sowohl die stark an den Export gekoppelte Produktion als auch die Zulassungszahlen im Land befinden sich im Rückgang, der Inlandsmarkt schon seit Mitte der 1990er.Eine Ursache ist die Altersstruktur der Gesellschaft: Ein Drittel der 124-Mio.-Population ist 65 Jahre oder älter; spürbar fehlen die jungen Autokäufer. headtopics.com

Ein anderes Thema haben die Hersteller mit der E-Mobilität; ein Spielfeld, auf dem sie nicht gerade zu den Torjägern zählen., Japans Nummer eins und auch weltweit größter Autohersteller, setzte im Vorjahr 9,6 Mio. Autos ab – davon gerade 25.000 rein elektrische. Bei

Aber es wäre nicht die Autonation Japan, hätte sie der Welt nicht ein paar konstruktive Vorschläge zu unterbreiten – mit sehr unterschiedlichen Strategien der Hersteller. Welche das sind, sahen wir uns auf der Tokyo Mobility Show an; die mit Chinas Emporkommen nicht mehr ganz so bedeutende japanische Automesse tagt zum ersten Mal seit vier Jahren wieder (geöffnet bis fünfter November). headtopics.com

