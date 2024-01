Die Zukunft der Luftfahrt: Batteriestrom, Wasserstoff und Biokerosin

Die Zukunft der Luftfahrt soll Batteriestrom und Wasserstoff gehören. Bis dahin müssen wir uns mit Biokerosin behelfen. Ein Städtetrip ins nachweihnachtliche London oder doch lieber in der Karibik dem Winter entfliehen? Wer klimaneutral dorthin fliegen will, kann dies derzeit nur auf dem Papier durch Ausgleichszahlungen tun. Das bedeutet, dass man ein teureres Ticket erwirbt, in dem die CO₂-Kosten des Fluges eingepreist sind.

Bis Flugzeugantriebe tatsächlich klimaneutral sind und die Flieger mit Batteriestrom oder Wasserstoff abheben, wird es noch Jahrzehnte dauern. Der Weg dorthin führt über sogenannte Sustainable Aviation Fuels (SAFs). Darin sind sich die Experten einig, mit denen die WZ gesprochen hat. Dirk Niemeier vom Unternehmensberater PwC Strategy&, der jüngst eine Studie dazu veröffentlicht hat, warnt aber vor übertriebenen Erwartungen: „Aus sich heraus wird der Flugverkehr nicht hundertprozentig klimaneutral sein können. Möglich wäre eine Reduktion der heutigen Klimawirkungen um 70 bis 80 Prozen





