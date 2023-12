Die wichtigsten Geschichten des Jahres 2023

Das Jahr 2023 geht zu zu Ende und „Die Presse“ wirft einen Blick zurück auf die größten Themen: von den großen Krisen der Weltpolitik bis hin zu Lichtblicken im heimischen Sport. Das waren die wichtigsten Geschichten des Jahres.überfällt Israel und entfacht einen neuen Krieg im Nahen Osten. Denn die israelische Armee übt Vergeltung. Unterdessen gibt es für die Ukrainer kein absehbares Ende in ihrem zermürbenden Abwehrkrieg gegen Russland.

Söldner-Chef Prigoschin führt einen Aufstand gegen die russische Armeeführung, erfolglos:Macht bröckelt nicht, und Prigoschin stirbt zwei Monate später bei einem Flugzeugabsturz. Naturgewalten erschüttern die Welt – und Donald Trump bringt sich für die US-Wahl im nächsten Jahr in Stellung.Hans-Peter Doskozilliefert unfreiwillig das Wort des Jahres: „Kanzlermenü“ bezieht sich auf ein Video, in dem Nehammer vor Funktionären über Klagen, arme Kinder würden in Österreich keine warne Mahlzeit bekommen, klagt und auf den billigen Hamburger bei Mc Donalds‘s verweis





