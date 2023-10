Die wertvollste neue Violine der Welt wird in Kärnten vorgestellt

27.10.2023 06:16:00 / Herkunft: kleinezeitung

Die wertvollste neue Violine der Welt wurde vor wenigen Tagen auf Burg Taggenbrunn in Kärnten präsentiert. Das Einzelstück wurde vom Geigenbauer Edgar Russ in 32 Monaten in Cremona gebaut.