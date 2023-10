Die Welt ist nach wie vor schlecht auf eine mögliche neue Gesundheitskrise oder Pandemie vorbereitet. Zu diesem Schluss kommt die unabhängige Beobachtungsstelle(Global Preparedness Monitoring Board – GPMB) in einem Bericht vom Montag. Sie wurde von der WHO und der Weltbank nach Covid-19 ins Leben gerufen. DieDie Beobachtungsstelle soll die Vorbereitungen in der Welt analysieren und Empfehlungen machen.

Die Organisation macht mehrere Vorschläge, um die Krisenvorsorge weltweit zu verbessern. Länder müssten ihre Überwachung stärken, um neue Krankheiten frühzeitig erkennen zu können. Dazu müssten Datenerhebung und Analysekapazität verbessert werden. Ärmere Länder brauchten finanzielle Unterstützung und einen Schuldenaufschub, um Ressourcen bereitstellen zu können.

Die Ängstlichkeit verleitete einige zum Hamstereinkauf. Aber auch danach sind Furcht und Unsicherheiten große Begleiter im Leben von vielen Menschen gewesen. Manche leiden sogar an chronischem Stress und exzessiven Angstzuständen.Eine weitere Nebenfolge wäre dein gehemmte Kreativität. headtopics.com

