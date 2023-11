Die Waffen von Hamas, Islamischem Jihad und Hisbollah

Israel bombardiert den Gazastreifen intensiv, doch auch Beschuss auf Israel reißt nicht ab. Hamas und Hisbollah verfügen über ein großes Arsenal verschiedener Raketen. Manche selbst gebaut, doch viele wohl eingeschmuggelt.

Der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und dem Libanon auf Israel hält an. Auch wenn die israelische Abwehr „Iron Dome“ viele Raketen abfängt, so kommt es doch immer wieder zu Einschlägen in israelischen Städten. Im Jahr 2021 schätzte der israelische Geheimdienst, dass den verschiedenen islamistisch-militanten Gruppen in Gaza wie derEine offizielle Rüstungsindustrie gibt es im Gazastreifen keine.

Außerdem verfügt die Hamas nach IISS-Angaben über Panzerabwehrraketen der Typen „9K11 Maljutka“ (Russland) und „Dehlavieh“ (Iran). Hamas und PIJ setzen dem zufolge auch auf unbemannte Luftfahrzeuge, umgangssprachlich Drohnen. Einerseits wurden direkte, satellitengesteuerte Angriffe per Kamikaze-Drohne geflogen, andererseits haben Quadrocopter schon Munition abgeworfen. headtopics.com

Die PIJ-Terroristen setzten etwa während des Konflikts mit Israel im Jahr 2021 „Badr-3“-Raketen ein. Damit wurden etwa die südisraelischen Städte Aschkelon und Netiwot getroffen.Die Hisbollah gilt als weitaus gefährlicher für Israel als die Hamas. Experten gehen davon aus, dass die vom Iran massiv aufgerüstete Schiiten-Miliz mehr als 100.000 Raketen, Bomben und andere Flugkörper besitzt, einige sagen 200.000.

Das israelische Institute for National Security Studies (INSS) zählt auf: Die Hisbollah verfüge über etwa 40.000 Raketen mit einer kurzen Reichweite von bis zu 20 Kilometern. Kurzstreckenraketen mittlerer Reichweite (bis 100 Kilometer) wie „Fadshr-3“, „Fadshr-5“ und weitere gebe es 80.000. Von Raketen unter anderem des Typs „Fatah-110“ mit bis zu 300 Kilometern sollen etwa 30.000 existieren. headtopics.com

