Die verpasste Chance beim Erneuerbare-Wärme-Paket

Viel ist vom ursprünglichen, in mehr als 130 Abstimmungsrunden ausverhandelten Erneuerbare-Wärme-Gesetz nicht übrig geblieben. Vor allem das Kernstück, der verpflichtende Tausch von Öl- und Gasheizungen bis spätestens 2040, wurde gestrichen. Kritikerinnen bezeichneten dies als „Kniefall vor der Öl- und Gas-Lobby“. Tatsächlich hat der ÖVP-Wirtschaftsbund massiv gegen das Gesetz angekämpft und sich schlussendlich auch durchgesetzt.

Und mit der abgeblasenen Heizungstauschverpflichtung fällt auch das ursprünglich im selben Gesetz vorgesehene sofortige Verbot, alte Ölkessel gegen neue zu ersetzen. Neubauten dürfen zwar seit 2020 nicht mehr mit Öl beheizt werden, doch in bestehenden Häusern haben neue Ölheizungen weiter freie Bahn, ein Prolongieren des klimafeindlichen Heizens bleibt also gesetzlich erlaubt.

Nachdem Heizungselemente wie Thermen oder Kessel eine statistische Lebensdauer von etwa 25 Jahren haben, wäre man 2040 bei einem Großteil der Heizungen in der Nähe dieses Lebensendes gewesen und hätte die Aufgabe wohl bewältigen können. headtopics.com

Auch in Sachen Wohnrecht und für Hausverwaltungen hätte ein Gasheizungsverbot einige Erleichterungen bedeutet – etwa was Entscheidungsfindungen hinsichtlich künftiger Investitionen betrifft. Weil die Mehrheit der Eigentümer dem Vorhaben zustimmen muss, ist eine Umstellung des Heizungssystems oft eine Herausforderung. Und gemäß Mietrechtsgesetz haben Mieter ein Duldungsrecht.

Um gesellschaftlich gewünschte Veränderungen herbeizuführen, ist das Prinzip Freiwilligkeit nur bedingt geeignet, wie die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen: Während etwa Biomasseheizungen sowie Solar- und Photovoltaikanlagen aufgrund von Förderungen eine positive Entwicklung zeigen, geht bei der thermischen Sanierung – trotz Förderungen – wenig voran. headtopics.com

