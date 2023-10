DIe Hamas war beim Massaker vom 7. Oktober nicht alleine. Die Geschichte der unbeachteten Terrormiliz "Islamischer Dschihad in Palästina"Propagandabild des "Islamischen Dschihad": Marsch ihrer "Al Quds Brigaden" (deutsch: Jerusalem-Brigaden) zu einer Leistungsschau in Gaza City – am 6. Oktober, dem Tag vor dem Massaker (Foto: Saraya Military Media)

Eine der medialen Minderleistungen zum Krieg in Gaza ist die Erzählung, die Hamas alleine führe diesen bestialischen Kampf gegen Israelis. Dass nur die Hamas ganze Siedlungen massakriert habe, Raketen Richtung Israel feure, und Terrorstellungen im Gazastreifen unterhalte.

Der 7. Oktober war das Werk mehrerer palästinensischer Milizen, sie heißen "Nationale Widerstandsbrigaden" oder "Al-Aqsa-Märtyrer", der mit Abstand wichtigste Hamas-Komplize war und ist der "Islamische Dschihad in Palästina". Diese ehemalige Untergrundorganisation ist älter und militanter als die demokratisch gewählte Hamas und zählt headtopics.com

Auch sie haben an jenem Samstagmorgen Siedlungen wie Sa'ad, Kfar Azza und Kerem Shalom gestürmt, Militärbasen und Polizeistationen in Nahal Oz, Re’im und Sderot besetzt, haben gemordet, gebrandschatzt und nach Eigenangabenwar es eine der tausenden "Islamischer Dschihad"-Raketen, die am 17. Oktober auf einem Krankenhausparkplatz in Gaza mehr als hundert Menschen tötete.

Vor allem ein iranisches Exportprodukt. Nachdem der Revolutionsführer Ruhollah Chomeini 1979 den Iran zum radikalen Gottesstaat machte, bezahlte er ausländische Parteien und Milizen, um es ihm gleichzutun. Zum Beispielaus Palästina, die so 1981 ihren "Islamischen Dschihad" hochzogen. Die Ideologie entsprach dem Geldgeber: Der teuflische Westen habe Israel erfunden, um die muslimische Weltgegend zu schwächen.. headtopics.com

