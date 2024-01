Die Theatermaschinerie steht niemals still: Eine Apotheke verspricht die Heilung aller Leiden, Oskar Werner trinkt und die letzten Eisbären tanzen.

Kritiken und Vorschauen zu neuen ProduktionenDer Blick von oben raubt fast den Atem – da schauen wir doch aus der Vogelperspektive in das karge Schlafzimmer von Gregor Samsa! Das beeindruckende Bühnenbild inIn der Dramatisierung von Franz Kafkas berühmter Erzählung spricht Schauspielerin Paulina Alpen als der in einen Käfer verwandelte Gregor nicht, turnt aber viel im Bett herum. Jonas Hackmann als Franz Kafka wird dafür zum Erzähler und zur Stimme Gregors. Und als Schwester, Mutter und Vater Samsa dürfen sich Stefanie Dvorak, Dorothee Hartinger und Philipp Hauß, gelegentlich mit übergroßen Kopfmasken und mit einer Gregor-Samsa-Puppe ausgerüstet, Sorgen um die finanzielle Zukunft machen. Bis am Ende ein Riesenapfel auf den armen Käfer Gregor fällt. Das überlebt der nicht, und zynischerweise ist die Familie nun ihre Sorgen los. Grausam, aber eben durchaus kafkaes





