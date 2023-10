Die römischen Meilensteine von Gemeinlebarn

” ist über die archäologischen Erkenntnisse von Ausgrabungen in Gemeinlebarn umfassend informiert worden.

Zur Vorgeschichte: Im November 1985 wurde auf Initiative des damaligen Direktors der Volksschule Gemeinlebarn Alois Graf eine Ausstellung mit dem Titel „Schaufenster in die Geschichte unseres Ortes“ im Schulgebäude veranstaltet. Die damals von der Bevölkerung zur Verfügung gestellten Inhalte (Dokumente, Fotos, Pläne) überließ man nach der Veranstaltung zu einem großen Teil der Schule.

Archivar Jakob Vesely konnte zum Vortrag über „“ auch Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ), Stadträtin Veronika Haas, den damaligen Grabungsleiter und Archäologen Alois Gattringer sowie zahlreiche Ortsbewohnerinnen und -bewohner sowie Interessierte im Feuerwehrhaus begrüßen. headtopics.com

Archäologe Dominik Hagmann hielt das Hauptreferat über die römischen Meilensteine, die im September 1998 in einer Schottergrube im Ortsgebiet von Gemeinlebarn entdeckt worden waren. Er gab Einblicke in die Mobilität, das Wegenetz und den Straßenbau zur Zeit der Römer.

Die original Meilensteine befinden sich seit Mai 1999 im Schloss Traismauer und sind öffentlich zugänglich. Neu ist, dass nun neben den Meilensteinen auch Erläuterungen vor allem hinsichtlich der Transkriptionen angebracht worden sind. headtopics.com

