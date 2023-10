Die „Reflejos“ heizten in St. Andrä-Wördern ein

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Jazz Session unter dem Motto: Zuerst Konzert, dann Jam Session - bring your instruments and let s jam! mit den vier Reflejos in der Hofküche am Dorfplatz von St. Andrä-Wördern.Zahlreiche Besucherinnen und Besucher, Bürgermeister Maximilian Titz und Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer genossen die Jazz Session unter dem Motto: „Zuerst Konzert, dann Jam Session - bring your instruments and let’s jam!“ mit den vier Reflejos in der Hofküche am Dorfplatz von St.

Weiterlesen:

noen_online »

Herbst und Wein in St. Andrä-WördernGemütliches Beisammensein mit vielen Schmankerln und gutem Wein im Leitzinger-Keller. Weiterlesen ⮕

Silber für die Hagenthaler SportschützenDie St. Andrä-Wörderner Schützen errangen bei den Bezirksmeisterschaften Platz zwei. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Blindenmarkterinnen feiern Aufstieg in die LandesligaDie Damenmannschaft des Tennisclubs Blindenmarkt gewann die Aufstiegsspiele in die Landesliga souverän. Weiterlesen ⮕

Sitting Bulls sind heiß auf den StartDie Klosterneuburger gehen wieder als großer Titelfavorit in die Saison, die am kommenden Wochenende startet. Weiterlesen ⮕

„Erdrückende Besatzung“: Die Rede des UN-Generalsekretärs, die Israel entzürntDer UNO-Chef kritisiert Verstöße gegen das Völkerrecht auf beiden Seiten. Israels Außenminister Cohen sagt daraufhin ein geplantes Treffen ab. Weiterlesen ⮕