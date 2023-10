Die Queen versteigert ihr Auto in Birmingham

Die Queen fuhr es einst selbst: Ein Auto von Königin Elizabeth II. wird am 11. November im englischen Birmingham versteigert. Das Auktionshaus Iconic Auctioneers schätzt den Preis des 2004 gebauten Range Rover auf 50.000 bis 60.000 Pfund (umgerechnet etwa 57.000 bis 69.000 Euro) zuzüglich Gebühren.

Die Monarchin habe das Auto beispielsweise 2005 bei der Royal Windsor Horse Show gelenkt, berichtete am Freitag die Zeitung „“. Die Queen, die im September 2022 starb, war bekannt dafür, auf ihren Grundstücken gerne selbst zu fahren.

Einem Sammler sei der Wagen aufgefallen, hieß es in dem Bericht weiter. Er habe mehrere Änderungen festgestellt wie sie typisch seien für die von der Queen benutzten Autos. Dazu gehören etwa eine spezielle verdeckte Beleuchtung wie bei zivilen Polizeiautos und Haltegriffe, die das Ein- und Aussteigen erleichtern, sowie ein Hundegitter für den Transport ihrer geliebten Corgis. headtopics.com

Nach langer Suche habe der Sammler, der das Fahrzeug erst im Sommer für 33.000 Pfund ersteigert hat, in einem Video den Beweis gefunden, dass die Queen das Auto mit dem Kennzeichen BN04 EPU einst selbst lenkte. In den vergangenen Jahren wechselte das Fahrzeug mit 109.675 Meilen (176.500 Kilometer) auf dem Tacho bereits mehrmals den Besitzer. (APA/dpa)

Weiterlesen:

DiePressecom »

– wird der Plural die einheitliche Haltung der EU zum Nahost-Krieg retten?Die Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Weiterlesen ⮕

So läuft der große (straffreie) Betrug bei der FührerscheinprüfungProfessionelle Banden helfen Aspiranten, sich mit hochprofessionellem Equipment den Kfz-Führerschein zu erschleichen. Die Polizei ist machtlos. Weiterlesen ⮕

Der Flüchtlingshilfe in Gaza geht der Sprit ausEin vierter Konvoi kam im Süden des Gazastreifens an. Stück für Stück kommen Waren in den Gazastreifen: Arzneimittel, Essen, Säuglingsmilch. Immer noch zu wenig, kritisiert das... Weiterlesen ⮕

Italien ist kein Land für junge Leute: Der Exodus der TalentiertenDas südeuropäische Land verliert seine kreativsten Kräfte: Junge Italiener wandern aus, darunter immer mehr hochausgebildete Akademiker. Viele bauen sich ein neues Leben im europäischen Ausland... Weiterlesen ⮕

Emotionale Debatte um Sölden: Der Skisport bleibt auf der StreckeDie hitzigen Debatten um den Weltcupauftakt zeigen: Kein Sport vermag Österreich so zu bewegen wie das Skifahren. Argumente werden dabei überhört. Weiterlesen ⮕

Warum der Nachweis der Bonität so wichtig istDie Online-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Weiterlesen ⮕