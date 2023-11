Die Nordmänner wollen jetzt Dominator Tirol fordern

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Der zweite Kracher der Saison steht der Union Volleyball Waldviertel am kommenden Samstag ins Haus.

„Das ist das einzige Team in Österreich, dass derzeit richtig professionell arbeitet. Sie haben eine irrsinnig Breite im Kader, können viel rotieren, haben erst am Wochenende in der Champions League souverän abgeliefert“, erklärt Hahn. Tirol gewann in der ersten Runde der Königsklasse gegen das finnische Top-Team Sastamala und Apeldorn aus den Niederlanden, schaffte den Aufstieg recht locker.

Satz zwei begann ähnlich, bald nutzte Waldviertel aber einige Missverständnisse in der Abwehr der Gäste, um davonzuziehen. 25:18. Dann waren die Wiener wieder da, waren stets knapp in Vorteil und holten sich am Ende auch den Satzgewinn (25:22). Ein verhaltener Start der Nordmänner brachte sie auch im vierten Satz früh in Rückstand. headtopics.com

"Ein schweres Spiel. Jede Seite gab alles. Am Ende haben wir den Sieg geholt", meinte URW-Topscorer Daan Streutker nach dem 3:2-Erfolg über Sokol/Post SV Wien.Trotz der Freude gab es auch zwei Wermutstropfen für die Waldviertler: Pavel Bartos und Krzysztof Gulak trufen Verletzungen vom Spiel davon. Bartos zwickte es schon vor dem Spiel in der Wade, Gulak klagte nach dem Spiel über Rückenbeschwerden.

Die Innsbrucker reisen schon am Freitag in Zwettl an, absolvieren vor dem Spiel noch zwei Trainingseinheiten in der Zwettler Stadthalle, um sich an die Gegebenheiten anpassen zu können. „Auswärts, wenn sie nicht in ihrer Heimhalle spielen, sind die Tiroler wahrscheinlich trotzdem am ehesten zu ärgern“, meint Hahn. Um in Zwettl für die richtige Stimmung zu sorgen, wurde noch einmal an allen Schrauben gedreht. Beim Spiel ist auch die Friends-Area geöffnet. headtopics.com

