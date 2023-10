Die „nächsten Phasen des Kampfs“ in Gaza

Es geht um Geschichten wie jene von Wael Dahdouh. Er leitet das Büro des katarischen Fernsehsenders al-Jazeera im Gazastreifen. Dort berichtet Dahdouh, was Bombardements in dem dicht besiedelten Gebiet anrichten können. Am Mittwoch war es seine eigene Familie, die in der Totenhalle eines Krankenhauses lag: seine Frau, sein 15 Jahre alter Sohn Mohammed, seine sieben Jahre alte Tochter Sham.

Auf Bildern ist zu sehen, wie der Mann in kariertem Hemd und einer kugelsicheren Weste mit der Aufschrift „Press“ ein Mädchen in den Armen hält. Sie ist in ein weißes Tuch gewickelt, ihr Gesicht blutverschmiert. Dahdouh weint. In einem Video ist er zu sehen, wie er über einer Leiche kniet. „Wirst du auch nicht aufwachen?“, sagt er.

