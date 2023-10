Die Musikschule Hollabrunn wird um ein „Spiel“ reicher

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Musikschule Hollabrunn bietet ab November ein neues Fach an, nämlich „Darstellendes Spiel“. Als Lehrkraft hat sich Florian Drexler in einem Hearing durchgesetzt. Musikschuldirektor Martin Haslinger freut sich auf ein spannendes Projekt. Mit dem „Darstellenden Spiel“ erfüllt sein Haus neben dem Tanzunterricht ein weiteres wichtiges Element, um im künftigen Schema der NÖ Musikschulen als „Musik- und Kunstschule“ zu gelten. „Wir werden jedes Jahr eine Theaterproduktion umsetzen. Dafür bieten wir als Nebenfach auch Sprech- und Gesangsunterricht an“, informiert Haslinger.

Geleitet wird das neue Musikschulfach von Florian Drexler. Er lebt und arbeitet als freier Schauspieler, Regisseur, Autor, Theaterpädagoge, Musiker und Performer in Wien und hat schon einmal mit der Hollabrunner Musikschule zusammengearbeitet, nämlich als Regisseur der Kinderoper „Aktion Nilpferd“. Angeboten wird der Unterricht – altersmäßig in entsprechenden Gruppen gestaffelt – ab dem Alter von 5 Jahren (ab Vorschule). headtopics.com

„Es sind noch Ausbildungsplätze frei. Wir freuen uns über Anmeldungen jeder Altersgruppe“, betont Haslinger. Der Unterricht wird jeweils mittwochs am Hauptstandort der Musikschule in der Brunnthalgasse 9 stattfinden.

