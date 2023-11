Die letzte Ruhe im Wald und in den Wellen finden

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Für viele Menschen ist der Wald ein Ort, der Kraft spendet: Für Hinterbliebene von im"Wald der Stille" in Egelsee beigesetzten Menschen, bietet dieser viel Ruhe und Platz für Gefühle. ie Natur wird immer wichtiger als letzte Ruhestätte für Verstorbene und Kraftort für trauernde Angehörige.

Allerheiligen erinnert uns an die unvergessenen Verstorbenen und die Traditionen, die mit dem Tod verbunden sind. Doch die Art und Weise, wie wir Abschied nehmen und unsere Lieben ehren, hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. headtopics.com

Eric Hofbauer, Bestatter aus Gföhl, erzählt: „Früher hatten die Menschen Angst im Fegefeuer zu landen, wenn man verbrannt wird.“ Das habe sich mittlerweile gewandelt, heutzutage wünschen oft auch 95-jährige Damen und Herren eine Feuerbestattung. „Da gibt es keine Furcht mehr.“ So entfällt heute in der Region Krems etwa ein Drittel der Bestattungen auf Kremation, und zwei Drittel auf die traditionelle Erdbestattung.

Viele Menschen suchen auch Alternativen abseits der klassischen Bestattungsformen. So gibt es in Krems die Möglichkeit sich unabhängig vom Wohnort im „Wald der Stille“ inmitten der Natur beisetzen zu lassen. Dabei handelt es sich um ein 2,4 Hektar großes Föhrenwald-Grundstück, auf welchem die Asche-Kapsel in einer biologisch abbaubaren Urne entweder unter einem ausgewählten Baum oder au der Urnen-Lichtung bestattet wird. headtopics.com

