Die Klimakrise und die Letzte Generation

Die „Letzte Generation“ verlangt mit ihren Aktionen uns Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern einiges ab – in den vergangenen Tagen unter anderem mit den Straßenblockaden rund um das Regierungsviertel am Montag und der Störaktion bei der Landtagssitzung, patscherte Spray-Aktion inklusive.

Die Methode der „Letzten Generation“, die Öffentlichkeit quasi in Geiselhaft zu nehmen, mag unpopulär sein. In ihrer Kritik haben die Aktivistinnen und Aktivsten aber nicht Unrecht. Die Politik – egal, auf welcher Ebene – reagiert viel zu langsam auf die Klimakrise. Das hat aber einen Grund: Die meisten von uns sind nicht bereit, ihr Leben grundlegend zu ändern – und beispielsweise ihr Haus im Grünen gegen eine Wohnung in der Stadt zu tauschen oder auf das Auto zu verzichten. headtopics.com

Alle diese Vorhaben sind keine revolutionären Ansagen, sondern Projekte, die teilweise schon seit Jahrzehnten geplant sind, aber immer wieder verschoben wurden. Diesmal muss der Zeitplan halten – und zwar nicht nur, weil andernfalls doch wieder die „Letzte Generation“ in ihrer Kritik bestätigt werden würde.

