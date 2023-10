Die „große Suche“ nach dem „einfachen Bauen“: Pfaffeneder im Gespräch

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Der Wiener Architekt Ernst Pfaffeneder lehrt an der TU Wien und ist außerdem aus Leidenschaft bauender Architekt. Er baut selten neu, sondern arbeitet am Bestand, an dem, was schon da ist. NÖN: Für das Dreihaus in Obermallebarn sind Sie mit dem Preis für vorbildliches Bauen des Landes Niederösterreich ausgezeichnet worden. Wie baut man vorbildlich? Was muss ein Gebäude haben, damit es ein Vorbild ist?Das Vorbildliche an diesem Gebäude ist eine Idee zum Bestand. Das klingt etwas anachronistisch, denn der Bestand hat selten etwas Fortschrittliches, es sei denn, man ertüchtigt ihn, also man bringt ihn auf einen Stand, der zeitgemäß ist.

Diese Häuser wurden an Straßen angelegt (auf denen heute LKW vorbeirauschen) und so strukturiert, dass ein Gebäude das andere schützt. Die Frage, die mir zu Beginn gestellt wurde, war: „Wie schaffen wir es hier eine hohe Wohnqualität herzustellen?"

Geht es also auch darum, die Identität eines Dorfes, einer Stadt zu bewahren und sie andererseits zu transformieren und weiterzuentwickeln statt wegzuschmeißen und ganz von vorne anzufangen?Ja, und das macht ja auch Sinn. Vergleicht man zum Beispiel den Ortskern um das Dreihaus mit den Siedlungen an den Ortsrändern, wo Ackerflächen umgewidmet werden, um dort Fertigbauhäuser aufzustellen, dann sieht man schon die Unterschiede.

Wir haben in ganz Österreich und wahrscheinlich in ganz Europa so viel Leerstand, nicht gebrauchte Orte. Das muss in Zukunft einfach unser Thema sein. Wie können wir auf sinnvolle Weise wieder reaktivieren und vereinfachen? Das ist ganz wichtig, egal ob es jetzt um Wasser geht, den Baustoffverbrauch oder um die Frage, wie wir Energie produzieren.Der Denkmalschutz selber ist, glaube ich, nichts anderes als das Bauen im Bestand auf sorgfältige Weise weiterzudenken.

