Die „elastische“ Entnazifizierung der Exekutive

Der anfängliche Enthusiasmus bei der Entnazifizierung von Polizei und Gendarmerie ließ rasch nach. Wie viele NS-Verbrecher nach 1945 tatsächlich in Schlüsselfunktionen der Exekutive geblieben sind, ist bis heute nicht geklärt.-Dokuserie „Arnold“ seinen Vater.

Eine einzige Zeile in einem Akt des Innenministeriums aus dem Jahr 1947, ein Ersuchen an den Bundespräsidenten, den Beamten gemeinsam mit 43 anderen Polizei- und Gendarmerieangehörigen von der „Sühnefolge des Berufsverbots“ zu befreien, lässt diesen Schluss zu. Näheres dazu ist nicht bekannt.

Der Fall ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig die Prozesse der Entnazifizierung von Polizei und Gendarmerie nachzuvollziehen sind. Außer Frage steht: DieBislang wurde das Kapitel Nationalsozialismus von der Polizeigeschichtsschreibung in Österreich ausgeklammert. Sehr spät, aber doch ist der erste Aufarbeitungsschritt nun getan. headtopics.com

„Coffee mit Cops“ lockte viel interessierte Bürgerinnen und Bürger anGerne nahm die Bevölkerung die Möglichkeit wahr, einmal entspannt mit der Exekutive zu sprechen. Weiterlesen ⮕

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕

Die Highlights und die Tore: Völs gelang in Volders in letzter Minute der AusgleichDer FC Volders musste am Samstag im Spitzenspiel gegen den Völser SV spät den Ausgleich hinnehmen. Bei uns könnt ihr euch alle Treffer, die Highlights und das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen. Weiterlesen ⮕

Die gebeutelte Skination und ihr Slalom in die schneearme ZukunftDie Rennen in Sölden ernteten viel Kritik. Doch nachhaltiges Skifahren ist keine Utopie, das Rückzugsgefecht des einstigen Volkssports noch zu gewinnen. Weiterlesen ⮕

Der zeitbedingte Herbstblues: Die Tage werden kürzer und die Stimmung sinktDie Tage werden kürzer, die Nächte länger und über das Gemüt legt sich ebenfalls ein dunkler Schleier: Der zeitbedingte Herbstblues schlägt derzeit so manchem auf die Stimmung. Weiterlesen ⮕

Brand in einem Wohnhaus in HamburgAufgrund mehrerer Anrufe von betroffenen Bewohnern des Hauses erhöhte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg auf die Alarmart Feuer 2 und Massenanfall von Verletzten. Die anrufenden betroffenen Hausbewohner schilderten, dass sie die Wohnungen aufgrund einer starken Verrauchung des Treppenraumes nicht verlassen können. Da der Rauch ebenfalls in die Wohnungen zieht, sind sie auf die Balkone geflohen. Eine bewegungseingeschränkte und pflegebedürftige ältere Dame konnte nicht selbstständig auf ihren Balkon flüchten. Die zuerst eintreffenden Polizeikräfte meldeten eine sehr starke und dichte Rauchentwicklung und offene Flammen im Treppenraum und konnten diesen nicht betreten. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg konnte ein im Treppenraum abgestellter brennender Kinderwagen mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte belüfteten den Treppenraum mit einem Druckbelüftungsgerät und evakuierte insgesamt 10 Personen unter Einsatz von Fluchthauben. Hierzu mussten die Einsatzkräfte die Wohnungstüren gewaltsam öffnen. Neun betroffene Personen waren unverletzt, eine Person ist aufgrund eingeatmeten Rauches vorsorglich in ein Krankenhaus befördert worden. Vier Wohnungen erklärte die Feuerwehreinsatzleitung für unbewohnbar. Immer wieder weist die Feuerwehr Hamburg mit einer vorbeugenden (präventiven) Meldung darauf hin, dass Kinderwagen oder andere Brandlasten – z.B Weiterlesen ⮕