Die Bedeutung von Allerheiligen und Allerseelen in der katholischen Kirche

Das Gedenken am Friedhof zu Allerheiligen ist seit Jahrhunderten für viele Menschen ein Fixpunkt im Jahr. Papst Gregor IV legte dafür den 1. November fest.ie Ursprünge des Festes Allerheiligen gehen auf das 4. Jahrhundert zurück. Bischof Alois Schwarz beleuchtet für die NÖN die Bedeutung dieses Tages – und auch jene von Allerseelen.

Wenn die Natur draußen ihr jährliches Sterben beginnt, feiert die Kirche das von Papst Gregor IV auf den 1. November festgelegte Fest Allerheiligen und im Anschluss daran den Gedenktag Allerseelen. Der Ursprung dieses Festes führt zurück bis in das 4. Jahrhundert. headtopics.com

Doch was genau bedeuten diese Festtage aus dem Blickwinkel der katholischen Kirche? Wer ist damit gemeint, wenn wir von den Heiligen sprechen? Franz Xaver Brandmayr schreibt in seinem Buch „Heilige sind auch nur Menschen. Lebensgeschichten, die Mut machen“: „Heilige sind Menschen, die sich der Liebe Gottes anvertrauen, in ihr leben und aus ihr handeln versuchen“ (2004: S. 13). Heilige sind also Menschen, die im Einklang mit der Natur ihren Rhythmus gefunden haben und ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Freizeit und ihr soziales Engagement aus der Nachfolge Jesu erleben wollen.

Genau derer soll am Fest Allerheiligen gedacht werden. Es gehört zum feierlichen Ritual der katholischen Kirche, dass wir an diesem Tag unserer Verstorbenen in den Friedhöfen gedenken, wohlwissend, dass ihre Seelen den Ort des Friedhofs längst verlassen haben. Jetzt könnte man sagen, wozu dann der Friedhof?Es braucht Orte des headtopics.com

