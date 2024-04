Die Bedeutung der NATO für Europa

Für Europa ist die 75 Jahre alte NATO unverzichtbar. Und für das zu seiner eigenen Verteidigung kaum fähige Österreich erst recht. Da mag Russlands Präsident noch so sehr gegen die baltischen Staaten grollen, seine Rote Linie kennt auch der Kreml- und Kriegsherr: Wer auch nur den allerkleinsten NATO-Staat überfällt – in dem Fall Island, das gar keine eigenen Streitkräfte hat –, der bekommt die geballte militärische Antwort aller 32 NATO-Mitglieder zu spüren.

Dieses gegenseitige Versprechen, einander mit aller Entschlossenheit und Kraft zu unterstützen, hat sich zumindest für den Jahrhunderte lang von Kriegen gezeichneten Westen Europas als äußerst segensreicher Daseinszweck erwiesen. Kein Krieg, keine Invasion, selbst die historischen Todfeinde Griechenland und die Türkei hielt die NATO durch das gemeinsame Dach in Zaum

