„Die Azteken würden heute genauso viel Müll machen“

Böse moderne versus nachhaltige frühere Gesellschaften? In seiner Globalgeschichte des Mülls entzaubert der Historiker Roman Köster simple Mythen. Und liefert eine kluge schmutzige Geschichte der Menschheit.

Vielleicht stand ja sogar am Anfang des Gartens der Müll. Vielleicht haben die Erfahrungen, die die Menschen mit Misthaufen, mit Kompost gemacht haben, dazu geführt, dass sie begannen, neben ihren Unterkünften essbare Pflanzen anzubauen?

Die schönsten Theorien sind oft die, für die es nie Beweise geben wird. Wie die soeben genannte, die der deutsche Historiker Roman Köster in seiner Globalgeschichte des Mülls zum Besten gibt, mit großem Fragezeichen. Es wäre halt verlockend für einen Müll-Historiker, könnte man sich humane Kulturentwicklung auf dem Mist gewachsen vorstellen. Man muss sich in diesem Fall aber mit einem „Könnte sein“ begnügen. headtopics.com

Diese Geschichte widerlegt simple Bilder von der heutigen „bösen“ Wegwerfgesellschaft und früheren „nachhaltigen“ Lebensformen. Müll ist, wie Köster zeigt, zunächst einmal eine Nebenfolge von etwas sehr Gutem, nämlich Wohlstand – und paradoxerweise damit eine Sache der Effizienz.

