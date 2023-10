Die Armenier sind skeptisch: „Wir werden türkisiert“

An die armenische-türkische Grenze fuhr ich, weil man in diesem ­kriegs­versehrten Jahr auch einmal Zeuge eines Friedensschlusses wer­den will. Seit dem Völkermord, dem 1915/1916 bis zu 1,5 Mil­lio­nen Armenier zum Opfer fielen, sind die Beziehungen zwischen den ­Ländern inexistent, die Grenze ist seit 1993 ge­schlos­sen. Heuer kamen die Dinge je­doch in Bewegung.

2009 wurde in Zürich ein Abkommen erreicht, aber von der Türkei nicht ratifiziert. Die Annäherung nahm Ende 2021 Fahrt ­auf, 3,5 Jah­re, nachdem der kremlskeptische Journalist Nikol Pa­schin­jan mit ei­ner friedlichen Revolution die Macht übernommen, und ein Jahr, nach­dem er den zweiten Krieg um Bergkarabach verloren hatte. ­

Am ­1. Juli 2022 ver­einbarte man, die Land­gren­ze für Angehörige von Drittstaaten zu öffnen. Heuer im Feb­ruar wur­de die Brücke über den Grenzfluss Aras zum er­sten Mal seit 30 Jahren benutzt – Armenien schickte fünf Laster ­mit Erdbe­benhilfe in die Türkei. headtopics.com

Armeniens öffentliche Meinung schien dagegen zu sein. Auf meinen vier Ar­menienreisen der vergangenen zwei Jahre hörte ich allerorten, Pa­schinjan sei ein „Va­terlandsverräter“, ein von Rachedurst ge­triebenes „Gossenkind“ oder ein „ge­kauf­ter tür­ki­scher Agent“.Am 19.

Es war staubig und heiß, von Gülleduft umwehte Heu­qua­der waren auf­ge­sta­pelt. Margaras Störche waren schon ausgeflogen aus ihren großen luftigen Nestern. Da der Grenzstreifen am Fluss eingezäunt und verwachsen war, konnte ich nichts vom direkt angrenzenden türkischen Nach­bar­dorf erheischen. Die Grenze war schon so lange zu, dass ein alter Dörfler überzeugt war, das sei auch schon unter der Sowjetmacht so gewesen. headtopics.com

