Diätologe: „Macht mans richtig, kann vegane Ernährung gesund sein“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:er Umwelt, den Tieren oder dem eigenen Körper zu Liebe reduzieren Menschen immer häufiger ihren Fleischkonsum oder verzichten sogar gänzlich auf tierische Produkte.

Am 1. November wird traditionell Allerheiligen gefeiert. Zugleich findet ein weiterer, in Österreich deutlich weniger bekannter Tag statt: der Weltvegantag. „Ich glaube, dass die Gastronomie sensibler geworden ist“, sagt Mario Pulker vom WKNÖ-Fachverband Gastronomie und Hotellerie.

Auch Vitamin B12 müsse eine Veganerin oder ein Veganer etwa in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen. Dazu bedarf es im Idealfall ärztliche Betreuung, die jedoch laut Grassl mehrheitlich nicht in Anspruch genommen wird. Viel häufiger beziehen Menschen ihre Informationen zum Thema Ernährung seiner Einschätzung nach online. headtopics.com

Für mehr Wissen zum Thema vegane Ernährung könnte auch eine angepasste Kochlehre sorgen. Ein Gesetzesentwurf für die mögliche Kochausbildung frei von tierischen Produkten läge laut Pulker dem Wirtschaftsministerium vor. Der Gastronomie-Spartenobmann erklärt: „Sie treffen auch die fachliche Entscheidung mit dem Berufsausbildungsbeitrag, ob es diese Lehre geben wird oder ob es diese Lehre nicht geben wird. Das liegt nicht mehr am Fachverband.

Neben der eigenen Gesundheit und dem Wohlstand, beeinflusst das persönliche Umfeld, welche Ernährung für uns persönlich ideal ist. „Wir kommunizieren mit Essen“, ist Grassl überzeugt. Traditionen, Religionen und Familien spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung, was auf den Tisch kommt. „Somit gibt es nicht ein perfektes Essen, man muss alle diese Faktoren berücksichtigen. headtopics.com

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Putin und sein riesiger TischPutin demonstriert Macht und Überlegenheit mit einem riesigen Tisch, der seine Gäste auf Distanz hält. Weiterlesen ⮕

Drei chinesische Astronauten zurück auf der ErdeEs ist der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Raumstation „Tiangong“ Anfang des Jahres. Weiterlesen ⮕

Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit in Ottenschlag am ProgrammDreizehn Teilnehmer konnten das Programm „Vorsorge aktiv“ in Ottenschlag erfolgreich abschließen. Sieben Monate lang haben sie sich jeden Dienstagabend getroffen. Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit waren die Bereiche, mit denen sich die Mitwirkenden abwechselnd beschäftigten. Weiterlesen ⮕

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕

Der Nächste bitte! Die Invasion der ChristbäumeAllerheiligen und Allerseelen kommen erst (und die Halloween-Partys), Martini, Leopoldi sowieso – aber in Wien kündigen sich schon Weihnachten und die Christkindlmärkte an. Weiterlesen ⮕