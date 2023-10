Deutschland liefert Luftabwehrsystem - eigene Nachrüstung verzögert sich

Deutschland liefert das Luftabwehrsystem - eigene Nachrüstung verzögert sich aber.

Aus der USA heißt es, Russland exekutiere Soldaten bei Befehlsverweigerung. Ungarn und Slowakei lehnen weitere EU-Hilfsgelder für die Ukraine ab. Ein Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Piloten aus der Ukraine in Arizona ausgebildetUngarn und Slowakei lehnen EU-Hilfsgelder für die Ukraine ab. Aktuelle Ereignisse im Ukraine-Krieg. Weiterlesen ⮕

Sonniges Wetter in DeutschlandIn den westlichen Landesteilen startet der Tag oft schon sonnig, und auch sonst kann sich ab Mittag die Sonne fast überall durchsetzen. Lokale Nebelfelder, die bevorzugt im Süden anzutreffen sind, haben sich bis dahin aufgelöst. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Süd bis West. Die Tageshöchsttemperaturen liegen besonders auf der Alpensüdseite und auch im Nordosten hartnäckig einige Stunden lang halten. Besonders im Südwesten sammeln sich im Tagesverlauf vermehrt Wolken, aber die Sonne scheint recht häufig. In Vorarlberg, der südlichen Steiermark und dem Südburgenland bleibt es durchgehend trocken. Ein Föhnwind bringt wieder warme Luft ins Land, wodurch die Temperaturen bis zu 20 Grad erreichen können. Am Abend dreht das Wetter dann: Der Föhn bricht ab, von Vorarlberg bis in den zentralen Alpenraum kühlt es spürbar ab. Im Süden, Westen und Nordwesten überwiegt voraussichtlich ganztägig stark bewölktes Wetter mit Regenschauern, die im Laufe des Tages häufiger werden. In der Osthälfte bläst anfangs eher noch Südwind mit Föhneffekten, der gegen Abend von Westwind abgelöst wird, begleitet von rascher Abkühlung. In freien Lagen sind jeweils stürmische Windböen möglich. Die Temperaturen sind breit gestreut und liegen am Morgen meist zwischen acht und 17 Grad und tagsüber zwischen etwa zehn und 20 Grad. Dennoch macht die Ubimet-Expertin klar: 'Für Anfang November ist es eindeutig zu warm, wie auch schon im September und im Oktober. Und wir sehen in den Prognosen auch keinen wirklichen Wintereinbruch in den nächsten Tagen.' Weiterlesen ⮕

EU-Gipfel tagt zu Nahost und UkraineDie Kriege in Nahost und der Ukraine werden auch das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Für Diskussionen sorgte bereits im Vorfeld die in Entwürfen der Gipfelerklärung geforderte 'humanitäre Feuerpause' in Nahost. Weiterlesen ⮕

Wie sich die Ukraine auf den Winter vorbereitet.Ein Gespräch mit Svitlana Yarova, Stadträtin der ukrainischen Stadt Vinnytsia. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Konflikt: Keine Fortschritte am SchlachtfeldDer Krieg in der Ukraine ist aufgrund des Nahost-Konflikts aus dem medialen Fokus gerückt. Die Situation am Schlachtfeld hat sich seit Monaten kaum verändert. Die ukrainische Großoffensive ist gescheitert und die Abhängigkeit von westlichen Waffenlieferungen konnte nicht verringert werden. Es gibt keine Perspektive auf Frieden und der Abnützungskrieg wird bei weiteren Waffenlieferungen aus dem Westen fortgesetzt. Weiterlesen ⮕