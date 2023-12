Deutsche und britische Außenminister rufen zu verstärkten internationalen Anstrengungen für Waffenstillstand im Gazastreifen auf

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und ihr britischer Amtskollege David Cameron haben in einem gemeinsamen Gastkommentar zu verstärkten internationalen Anstrengungen für einen „nachhaltigen Waffenstillstand“ im Gazastreifen aufgerufen. Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe lehnten sie allerdings weiterhin ab. Israels Premier Benjamin Netanjahu hält trotz wachsenden internationalen Drucks daran fest, dass Frieden nur nach der Zerstörung der Hamas möglich sei.

„Wir alle müssen alles tun, was wir können, um den Weg für einen nachhaltigen Waffenstillstand zu ebnen, der zu einem nachhaltigen Frieden führt“, schrieben Baerbock und Cameron in einem gemeinsamen Gastkommentar, der am Sonntag sowohl in der „Sunday Times“ als auch in der „Welt am Sonntag“ erschien. Laut der deutschen Außenministerin und ihrem britischen Amtskollegen drängt die Zeit. Je schneller eine solche Waffenruhe komme, desto besser – „der Bedarf ist dringend“, so die Politikerin und der Politiker. In dem Konflikt seien schon „zu viele Zivilisten gestorben





