Deutsche Geisel Shani Louk angeblich tot, USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Kriegs-Ausbreitung

Israelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt.

Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in Syrien beschossen. Ein Konvoi aus fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern soll im Gazastreifen angekommen sein.

Russischer Mob stürmt Rollfeld wegen Flugzeug aus Israel – Deutsche Geisel Shani Louk angeblich tot – Erste Group legt stärker zu als erwartetWir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens. Weiterlesen ⮕

„Verurteilen Terror der Hamas scharf“: Deutsche Klimaaktivisten auf Abstand zu Greta ThunbergNach israelfeindlichen Äußerungen auf dem Account von Fridays for Future ist Luisa Neubauer um Klarstellung bemüht: „Wir distanzieren uns von den antisemitischen Posts auf internationalen Kanälen... Weiterlesen ⮕

Deutsche Bank verspricht Investoren GeldDer Aktienkurs des Geldhauses stieg so stark wie seit einem Jahr nicht mehr, nachdem das Institut erklärt hatte, es habe »Spielraum« zur Freisetzung von Kapital für Aktienrückkäufe. Weiterlesen ⮕

Soziale Netzwerke: Krieg und der Drang, Stellung zu beziehenDer Krieg in Israel geht an kaum jemandem spurlos vorüber. Was der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen „Die große Gereiztheit“ nennt, lässt sich derzeit in den sozialen Netzwerken in der größten Entfaltung beobachten. Die Tendenz zur Hassspirale ist nicht neu, der aktuelle Krieg aber verstärkt sie erneut. Weiterlesen ⮕

USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Kriegs-Ausbreitung, Israels Militär drei Kilometer im GazastreifenIsraelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in... Weiterlesen ⮕

Von einer Gletscher-Baustelle zur nächstenDie Zukunft des Ski-Weltcups in Sölden ist nur eines von vielen Problemen. In Tirols Gletscherskigebieten bröselt es überall. Weiterlesen ⮕