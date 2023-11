Deutlich weniger Männer geimpft:Plakolm will Zivildienern HPV-Impfung schmackhaft machen

Humane Papillomaviren gehören zu den am häufigsten sexuell übertragbaren Erregern und können Krebs hervorrufen, unter anderem im Bereich des Gebärmutterhalses. Um die Ausbreitung der Viren einzudämmen, wird die kostspielige Impfung (um die 600 Euro) seit 1. Februar 2023 jungen Erwachsenen bis zum 21. Lebensjahr kostenlos angeboten.

Jugend- und Zivildienststaatssekretärin Claudia Plakolm will nun bei den Zivildienern ansetzen, um die Impfquote zu erhöhen. In einem Schreiben an die rund 1.500 Zivildiensteinrichtungen im Land appelliert sie an diese, ihre Zivildiener entsprechend zu informieren und an eigenen Impfprogrammen teilhaben zu lassen. „Um mehr Burschen mit dem freiwilligen Angebot zu erreichen, setze ich auf Aufklärung und Information durch unsere Zivildienst-Einrichtungen“, lässt Plakolm wissen.

