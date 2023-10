Deutlich weniger Angebot:Was die Preise so in die Höhe treibt: Olivenöl so teuer wie selten zuvor

Bei der Olivenernte läuft seit dem Vorjahr gar nichts mehr wie geschmiert. Bereits 2022 gab es massive Ernteausfälle in Spanien, einem der Hauptproduktionsländer. Heuer haben Dürre und Unwetter im gesamten Mittelmeerraum auf großen Flächen die Olivenernte vernichtet. In Italien haben das schlechte Wetter im Mai und Juni und die Trockenheit in den Sommermonaten die Olivenölproduktion halbiert.

Bereits im Frühjahr hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) bei seinem Olivenöltest eine deutliche Verteuerung festgestellt. Beim Test 2020 seien die günstigsten Öle noch um 5,32 Euro pro Liter erhältlich gewesen. 2023 bewegten sich laut VKI die günstigsten Produkte zwischen 6,65 Euro bis 8 Euro pro Liter. Feinkost-Olivenöle lagen bei 12,10 Euro pro Liter.Preise, die Kundinnen und Kunden vielleicht bald gar nicht mehr hoch erscheinen werden.

Ende September begann die Olivenernte in Sizilien. Seit Anfang Oktober läuft sie auch in Kalabrien und Apulien. Vor allem in Mittelitalien fiel bisher die Produktion aufgrund der Regenfälle im Frühjahr, die die Bestäubung der Olivenbäume während der Blütezeit beeinträchtigt hat, mager aus. Der Olivenölpreis werde zumindest in den nächsten zwei Jahren nicht sinken, erklärte Sicolo laut Medienberichten. headtopics.com

Ähnliches berichtet Rewe-Konzernpressesprecher Paul Pöttschacher: „Die Kundinnen und Kunden greifen gerne zu unseren Eigenmarken wie Billa Bio oder Clever. Gerne werden auch unsere Rabattpickerln für teurere Produkte wie Olivenöl verwendet.“

Wie sich künftig die Preise der Olivenöle im Supermarkt entwickeln werden, lasse sich noch nicht abschätzen, sagt Berkmann. Große Hoffnung auf niedrige Preise sollte man sich allerdings nicht machen, denn die Nachfrage ist europaweit hoch und das Angebot fällt in den Hauptproduktionsländern deutlich niedriger aus als das sonst der Fall ist. headtopics.com

Saatgutbibliothek als neues Angebot in der Stadtbücherei AmstettenAb sofort bietet die Stadtbücherei Amstetten ihren Besucherinnen und Besuchern Saatgut an, das diese kostenlos abholen, selbst anbauen und vermehren können. Weiterlesen ⮕

Bad Vöslau Jags siegen im Kellerduell gegen Bärnbach deutlichNach einer schwachen Leistung im ersten Durchgang drehten die Bad Vöslauer nach der Pause auf und ließen Bärnbach am Ende keine Chance. Der erste Saisonsieg ist geschafft. Weiterlesen ⮕

Starlink für Gaza? Israel empört über Elon Musks AngebotElon Musk hatte angeboten, Internet für Hilfsorganisationen in Gaza zur Verfügung zu stellen. Weiterlesen ⮕

Versicherungen und Naturkatastrophen: Herausforderungen und AnpassungenStefan Jauk, Fachvertreter für Versicherungsunternehmen, spricht über die Herausforderungen, die Naturkatastrophen mit sich bringen und wie Versicherungen ihr Angebot angepasst haben. Weiterlesen ⮕

Kardinal Schönborn zur Bischofssynode: „Es gibt Polarisierungen, aber ... „Kardinal Christoph Schönborn im Interview für die »Presse am Sonntag« zum Synoden-Ende in Rom: Das Zentrum der Kirche bewege sich deutlich in Richtung Süden. Weiterlesen ⮕

Kleinwüchsigkeit: Neue Therapie, die Kindern beim Wachsen hilftDie 12-jährige Livia aus Linz wächst mithilfe der neuen Therapie deutlich besser als ohne. Kindern und Jugendlichen mit Achondroplasie werden dadurch viele Spritzen erspart. Weiterlesen ⮕